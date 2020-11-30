وزير النقل.. غلق كل مطار لا يطبق البروتوكول الصحي للوقاية من كورونا

بعث وزير النقل لزهر هاني بتعليمة للرؤساء المدراء العامين لشركات تسيير هياكل المطارات الجزائر، وهران وقسنطينة تخص استئناف الرحلات الداخلية.

وجاء في نص التعليمة التي حملت رقم 529، أن تاريخ الاستئناف تم تحديده يوم 6 ديسمبر الداخل.

وطلب الوزير من المسؤولين المعنيين بصفة استعجالية اتخاذ إجراءات اللازمة لإنجاح العملية.

وفي هذا الإطار طالب المسؤول الأول عن قطاع النقل باعتماد بروتوكول صحي للوقاية من انتشار الفيروس.

وهدد الوزير بغلق أي مطار أو هيكل معني بهذا القرار في حال تسجيل أي تقصير أو عدم تطبيق البروتوكول الصحي.

كما طلب الوزير إيفاده بورقة الطريق التي سيعتمدها مسيرو المطارات لاستئناف النشاط قبل تاريخ 3 ديسمبر المقبل