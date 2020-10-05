وزير النقل: فتح النقل الجوي أمام المستثمرين الخواص قرار لا رجعة فيه

قال وزير النقل، لزهر هاني، اليوم الإثنين، أن قرار “فتح النقل الجوي أمام المستثمرين الخواص قرار لا رجعة فيه”.

واوضح وزير النقل، لزهر هاني، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “أي شركة ومهما كانت عندما لا تستطيع التطور والتأقلم مع الأحداث فإنها لن تستطيع العيش ابدا”.

وأضاف وزير النقل أن “قرار فتح الإستثمار امام الخواص لا يعني فقط النقل الجوي وإنما سيخص ايضا النقل البحري”.

كما أكد وزير النقل أن هناك “خطأ في فهم استحداث الشركات الخاصة في مجال النقل الجوي،إنما المراد بذلك أن فضاء الملاحة سيفتح للشركات الخاصة والدولية”.

وقال وزير النقل أن “فتح المجال الجوي أمام الخواص لن يقتصر فقط على الخطوط الداخلية بل يتعداه إلى النقل الدولي”.

وأكد وزير النقل أن قرار “استحداث شركة نقل جوي عمومية تتكفل بالخطوط الداخلية جاء نظرا للصعوبات التي واجهتها الشركة في تسيير النقل الدولي والداخلي”

وبخصوص تقليص حجم الوكالات التجارية للجوية الجزائرية في الخارج قال وزير النقل “أن ممثليات الجوية الجزائرية في الخارج تم خلقها في وقت سابق لم تتوفر فيه الوسائل التكنولوجية الحديثة”.

واشار الوزير ان “اقتناء التذاكر اليوم يتم عبر الإنترنت وفقط”.

وأضاف وزير النقل “أن تكاليف ومصاريف كبيرة كانت تشكلها هذه الوكالات على ظهر الدولة”.