وزير النقل في زيارة عمل إلى سلطة عمان 

قام وزير النقل، السعيد سعيود، رفقة وفد هام من إطارات الوزارة، بزيارة عمل إلى سلطنة عمان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، القاضية بتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع سلطنة عمان .

وخلال الزيارة أجرى سعيود مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره العُماني، سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتم الإتفاق خلال المباحثات على تعزيز التعاون وكذا دراسة سبل تعزيز الربط الجوي بين البلدين. بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ.

كما شملت المباحثات دراسة سبل التعاون في مجال إصلاح وبناء السفن وتطوير التعاون في مجال التكوين البحري والمينائي.

وشارك سعيود والوفد المرافق له في فعاليات اختتام الملتقى الخليجي حول التنقل الأخضر، الذي انعقد بمدينة صلالة.

وعلى هامش الملتقى، حضر الوزير العرض التقديمي الذي نظمه الجانب العُماني حول المركبات الكهربائية.