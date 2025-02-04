وزير النقل في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية معسكر

وصل وزير النقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى ولاية وهران، أين كان في إستقباله بمطار أحمد بن بلة بالسانية والي ولاية معسكر عايسي فؤاد”، ليتم التوجه بعدها مباشرة نحو ولاية معسكر برا.

✅حسب بيان لوزارة النقل، تأتي هذه الزيارة من أجل الوقوف على عدد من المشاريع والمنشآت القطاعية بولاية معسكر.

يشار ان مراسم الاستقبال بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية. أعضاء البرلمان بغرفتيه والأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني. بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للشباب ورئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

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