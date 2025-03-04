وزير النقل في زيارة فجائية لميناء الجزائر وهذا ما أمر به

قام وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لميناء الجزائر، أين عاين تقدم أشغال دعم أرصفة الرسو وحضيرة الحاويات.

وخلال هذه الزيارة، عاين الوزير مدى تقدم أشغال دعم أرصفة الرسو 18، 19، 20، 21، وإعادة تهيئتها. والإطلاع عن كثب على مدى تطبيق فحوى تعليماته التي أسداها خلال الإجتماعات والزيارات السابقة.

وفي هذا الشأن، شدد سعيود على ضرورة مواصلة الأشغال بنفس الوتيرة من أجل الإلتزام بتسليم هذه المشاريع. في المواعيد المحددة.

كما قام الوزير بتفقد حضيرة الحاويات التي تم توسعتها مؤخرا بهدم المخازن القديمة، وبداية وضع حاويات بها. وعاين عملية تفريغ باخرة تجارية من الحاويات بالرصيف رقم 22.

و دعا المسؤول الأول عن قطاع النقل، إلى ضرورة العمل الجماعي بين مختلف الفاعلين وتكثيف الجهود. من أجل مواصلة ضمان إستمرارية العمل على مدار 24 ساعة خلال كافة أيام الأسبوع، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

يشار ان الزيارة تمت بحضور إطارات من الوزارة، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT). رئيس المجمع الجزائري للنقل البحري (GATMA)، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميناء الجزائر. المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، ممثلوا مؤسسة ميديتيرام (MEDITRAM). شركة كوسيدار (COSIDER)، ومسؤولي مكتب الدراسات البحرية (LEM).

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