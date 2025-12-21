وزير النقل في زيارة فجائية لميناء الجزائر.. تعليمات صارمة لتسريع حركة الحاويات والإنجاز

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود بزيارة مفاجئة إلى ميناء الجزائر، خصّصت للوقوف على وضعية تشبّع الميناء بالحاويات ومدة مكوثها. لاسيما في ظل تسجيل تأخر بعض المتعاملين الاقتصاديين في سحب حاوياتهم. ما تسبب في حالة اكتظاظ أثّرت على السير الحسن للنشاط المينائي.

وأكد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين إدارة الميناء ومصالح الجمارك، وإلزام المتعاملين المعنيين بتحمّل مسؤولياتهم القانونية. واتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة، بما فيها إدراج المخالفين ضمن القوائم السوداء عند الاقتضاء. كما عبّر الوزير عن إرتياحه للنتائج الإيجابية المحققة على مستوى منطقة الإنتظار البحرية. بعد تسجيل بقاء باخرتين فقط في الانتظار، وهو إنجاز كان يعدّ في السابق صعب التحقيق، كما ثمّن المجهودات المبذولة من طرف القائمين على تسيير الميناء. ومصالح الشرطة والجمارك، نظير مستوى التنسيق المحقق.

كما وقف وزير النقل على وضعية الرصيفين 8 و9، حيث اطّلع على وضعيتهما الحالية، وأسدى تعليمات فورية بالإسراع في إنجاز الأشغال وفق الشروط والمعايير المعتمدة. مع التأكيد على ضرورة استكمالها قبل حلول موسم الاصطياف. إضافة إلى توسيع المحطة البحرية لتحسين ظروف الاستقبال وتعزيز قدرات الميناء على الاستجابة لمتطلبات الحركة المتزايدة.

واختتم الوزير زيارته بتوجيه الأمين العام لتفعيل خلايا التفتيش والمتابعة على مستوى جميع الموانئ. لضمان مراقبة دقيقة لجميع العمليات والتدخل السريع لمعالجة أي اختلالات. بما يضمن السير السلس والآمن للنشاط المينائي على المستوى الوطني.