وزير النقل في زيارة فجائية لميناء الجزائر.. هذا ما أمر به

قام وزير النقل، السعيد سعيود، رفقة إطارات من الوزارة، صباح اليوم الأحد، بزيارة ميدانية فجائية لميناء الجزائر.

وحسب بيان لوزارة، جاءت هذه الزيارة، للوقوف على مدى تطبيق توصيات الوزير، وتعليماته المسداة خلال الاجتماعات التنسيقية، ومعاينته الميدانية السالفة للموقع.

بالإضافة إلى الإطلاع على مدى سير تقدم أشغال إعادة تهيئة الأرصفة رقم 18-19-20-21، وانطلاق أشغال تحسين واجهة الميناء.

وأبدى الوزير عدم رضاه لبعض الأوضاع التي رآها، وأمر الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة ومواصلة العمل الصارم لرفع وتيرة الإنجاز أكثر.

كما أمرهم، بالوقوف على نوعية وجودة كل الأشغال والتنسيق بين مختلف المتدخلين لإزالة العراقيل للانتهاء وتسليم المشاريع في الآجال المحددة.

ليتم بعدها تفقد الحوض العائم التابع للمؤسسة الوطنية لتصليح السفن “ERENAV”.

كما تم الوقوف ومعاينة المحطة البحرية لنقل المسافرين بالميناء، ومختلف التجهيزات والوسائل المسخرة، بغية تسهيل عبور الأشخاص والمركبات.

وأسدى الوزير توجيهات وتعليمات إلى مسؤولي المؤسسة المينائية، أكد فيها على وجوب التكفل التام بالمسافرين، خاصة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مع ضرورة التنسيق التام مع مختلف الفاعلين بهذا الخصوص.