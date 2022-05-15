وزير النقل: من الضروري وضع إستراتيجية قطاعية للرقمنة للقضاء على البيروقراطية

أكد وزير النقل، منجي عبد الله، على ضرورة الوصول إلى عصرنة شاملة للإدارة المركزية و المحلية، والمجمعات و المؤسسات القطاعية. بتوفير خدمات إلكترونية ترقى إلى تطلعات المواطنين و المتعاملين الإقتصاديين.

وحسب بيان لوزارة النقل، فقد ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الأحد إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و مديرية الإعلام الآلي و المدراء المركزيين. كما حضر الإجتماع خبير في تكنولوجيات الإعلام و الإتصال. حيث خصص هذا الإجتماع للتحضير لإنشاء نظام معلوماتي مندمج خاص بالقطاع.

كما أسدى وزير النقل تعليمات تمحورت حول ضرورة وضع إستراتيجية قطاعية للرقمنة. تستند على إنجاز أرضية معلوماتية لكل نشاطات الوزارة بهدف توفير المعلومة بشكل آني. وإستغلالها بهدف إتخاذ القرارات اللازمة للتكفل بها و معالجتها.

كما دعا الوزير إلى الإسراع في إعتماد التجريد المادي وتبسيط جميع الإجراءات الإدارية. تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى القضاء على البيروقراطية. كما أكد وزير النقل على ضرورة الوصول إلى عصرنة شاملة للإدارة المركزية و المحلية، والمجمعات و المؤسسات القطاعية، بتوفير خدمات إلكترونية ترقى إلى تطلعات المواطنين و المتعاملين الإقتصاديين.

من جهته قدمت مديرية الإعلام الآلي، عرضا تضمن مختلف النظم و التطبيقات و الوسائل المتوفرة على مستوى الوزارة. بالإضافة كذلك إلى نسبة تقدمها و بعض العراقيل التي تواجهها على الصعيد التقني و العملياتي و المادي.

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