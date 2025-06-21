وزير النقل: ميناء مستغانم بحاجة إلى تأهيل عاجل

أكد وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، خلال زيارته لميناء مستغانم، أنه بحاجة إلى تأهيل عاجل.

وحسب بيان للوزارة، إستمع الوزير، إلى عرض تقني مفصل حول وضعية هذا المرفق الحيوي، التحديات التي يواجهها، والآفاق المستقبلية لتطويره.

واستُهل اللقاء بكلمة ألقاها مدير النقل لولاية مستغانم، استعرض فيها مؤشرات قطاع النقل محليًا، مبرزًا اهم التحديات.

وعقب ذلك، قدّم المدير العام لميناء مستغانم عرضًا تقنيًا شاملًا، تطرّق فيه إلى الوضعية الحالية للميناء.

كما تم عرض مخطط الوضعية العامة للميناء، مسارات الولوج، ونطاق التدخل داخله.

وبخصوص الآفاق المستقبلية، فقد تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية، وهي إنشاء محطة بحرية جديدة. وتوسعة الحوض رقم 03، واعتماد نموذج “Smart Terminal” لتحديث التسيير والرقمنة.

وفي ختام اللقاء، أوصى الوزير، بالانطلاق الفوري في أشغال الترميم والتأهيل لمختلف مرافق الميناء.

واعتماد شركة مختصة لتولي أشغال تأهيل الأرصفة والممرات. وإعطاء أولوية لإنشاء محطة بحرية جديدة وتوسعة الحوض رقم 03 باعتبارهما عنصرين محوريين في تطوير الأداء.

كما دعا لضرورة ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية، مع توجيه تعليمات فورية للمدير العام للميناء. من أجل التنسيق العاجل مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لوضع السكة قيد الخدمة في أقرب الآجال.

وختم الوزير تدخله بالتأكيد أن تطوير ميناء مستغانم يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى رفع مساهمة الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالخدمات اللوجيستية البحرية، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية.