وزير النقل: نشاط الجوية الجزائرية سيقتصر على الرحلات الدولية فقط

كشف وزير النقل، لزهر هاني، اليوم الاثنين، أن نشاط الخطوط الجوية الجزائرية، سينحصر في الرحلات الدولية.

وخلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، أفاد هاني أن الجوية الجزائرية لا تملك الامكانيات لتغطية طلب 36 مطارا على التراب الوطني.

وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية ارتأى تأسيس شركة وطنية عمومية تتكفل بالنقل الجوي على مستوى المطارات الداخلية.

وأفاد أن قرار استحداث شركة نقل جوي عمومية داخلية جاء نظر للصعوبات التي واجهتها الجوية الجزائرية بتسيير النقل الدولي والداخلي.

وأشار إلى أن فتح المجال الجوي أمام الخواص قرار سياسي ولن يقتصر فقط على الخطوط الداخلية بل يتعداه للنقل الدولي.

من جانب آخر أفاد وزير النقل أنه لم يتم بعد إحصاء حجم خسائر قطاع النقل جراء جائحة كورونا.

وأوضح وزير النقل في ذات السياق أن خلية وزارية ستعكف على إحصاء الخسائر وتعويض المتضررين.