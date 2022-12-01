وزير النقل: هناك اختلالات كثيرة في المطار الدولي الجديد

قال وزير النقل، كمال بلجود، إن مصالحه سجلت العديد من الاختلالات داخل مطار هواري بومدين الدولي الجديد. كما أوضح وزير النقل، أن الاختلالات سجلت خاصة من الجانب المتعلق بالخدمة العمومية.

وأشار وزير النقل خلال رده على أحد أعضاء مجلس الأمة، أن “الوضعية للأسف محل انتقاد للمواطنين سواء المغادرين أو الوافدين”. مضيفا “إننا عازمين على تغيير هذه الأمور في المطار سواء كان من حيث التسيير أو الخدمة”. “باتخاذنا كل الإجراءات والقرارات اللازمة “. “ونحن ندرك جيدا أن الجميع بم فيهم المواطنين سوف يوافقوننا”.

كما أكد، بلجود، أن العمل المنسق مع مختلف المتدخلين على مستوى المطار “سمح لنا بتشخيص وضعية من كل جوانبها”. و”وضعنا ورقة طريق واضحة المعالم برزنامة واضحة وبآجال محددّة في المدى القريب ووسط البعيد وقد بدأنا في تنفيذها ميدانيا”.

وعقد وزير النقل، كمال بلجود، اجتماعا تنسيقيا لوضع خطة عمل وخارطة الطريق التي ستسمح بتحسين الخدمة على مستوى مطار الجزائر. كما حضر اللقاء والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، وممثلي الأسلاك الأمنية للمطار ومسيري المؤسسات القطاعية.

في حين، استمع وزير النقل، لعرض حول وضعية المطار مختلف تجهيزاته ونشاط جميع المتدخلين من مؤسسات قطاعية ومصالح أمنية. حيث أعطى توجيهاته التي تمحورت حول ضرورة التنسيق بين جميع الفاعلين على مستوى هذه المنشأة الحيوية. وبذل المزيد من الجهود لتحسين نوعية الخدمات والتكفل الأمثل بالمسافرين وتأمين تنقلاتهم.

في حين، أكد أن السلطات العليا للبلاد قد وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لعصرنة هذا المجال. وجعله محوريا وقطبا دوليا يكون بوابة انطلاق وعبور إلى عواصم العالم.