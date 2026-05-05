وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لسلطنة عمان يزور ميناء الجزائر

قام وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لسلطنة عمان، سعيد بن حمود المعولي، مرفوقا بسعادة سفير عمان لدى الجزائر ووفد رفيع المستوى، الثلاثاء، بزيارة عمل إلى مؤسسة ميناء الجزائر.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري واللوجستيك وبحث أفاق التعاون المشترك.

وكان في استقبال الوفد كلٌّ من الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، رئيس مجمع الخدمات المينائية، المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر وإطاراته، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية.

وبعد كلمة الترحيب، استمع أعضاء الوفد إلى عرض قدمه المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر عبد الحميد بوالعام، عن المكانة الاستراتيجية لميناء الجزائر وقدراته الاستيعابية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها. تلاه فيديو ترويجي بعنوان “ميناء الجزائر في خدمة الاقتصاد الوطني”، يبرز تاريخ ونشاطات والقدرات اللوجستية لهذا الصرح الاقتصادي الهام في الجزائر.

وأكد وزير النقل لسلطنة عمان، خلال كلمته، أن هذه الزيارة تفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في القطاعات التجارية. من خلال فتح خطوط مشتركة للشحن البحري بين الجزائر وعمان وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية المينائية. ما يعزز التكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط ومنطقة الخليج.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية إلى مختلف مرافق الميناء، حيث وقف الوفد العماني على بعض الأرصفة التجارية. وأشاد باحترافية الموارد اللوجستية والبشرية لميناء الجزائر في معالجة السفن ومناولة الحاويات وفق معايير مهنية عالية.