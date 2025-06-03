وزير النقل والمدير العام للجمارك يحلان بجيجل

حلّ سعيد سعيود، وزير النقل، مرفوقًا باللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، وعدد من إطارات وزارة النقل، بمطار فرحات عباس الدولي - جيجل، في إطار زيارة عمل ميدانية.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، قد كان في استقبال الوفد الرسمي أحمد مقلاتي، والي ولاية جيجل، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي. وممثلي الشعب بغرفتي البرلمان، فضلًا عن السلطات المدنية والأمنية، وممثلي وسائل الإعلام.

كما حضر الاستقبال المدير الجهوي للجمارك بسطيف، رفقة عدد من إطارات الجمارك المركزية والجهوية. إلى جانب رئيس مفتشية أقسام الجمارك بجيجل، حسب البيان نفسه.

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