وزير النقل يأمر بإحترام مواعيد إنطلاق القطارات

قام وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية عنابة، للوقوف على وضعية القطاع.

وتفقد الوزير، محطة السكة الحديدية لمدينة عنابة، وإستمع إلى عرض حول الخدمات المقدمة بها. لاسيما تلك المتعلقة بظروف الإستغلال والتكفل بالمسافرين.

وأكد الوزير على العمل من أجل توفير شروط الراحة للركاب، وإحترام مواعيد إنطلاق القطارات الذي يعرف إقبالا كبيرا خلال موسم الإصطياف بهذه الولاية الساحلية، وهذا لتخفيف الإزدحام.

كما طالب الوزير بالمحافظة على الطابع المعماري لهذه المنشأة.