وزير النقل يأمر بإعادة الاعتبار لميناء الجزائر ويتوعد المتقاعسين

أسدى وزير النقل، السعيد سعيود، تعليمات صارمة لمسيري ميناء الجزائر، لإعادة الاعتبار لهذه المنشأة في القريب العاجل، متوعدا المتقاعسين بإجراءات ردعية.

وقام الوزير رفقة إطارات من الوزارة، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT). ورئيس مجلس إدارة ميناء الجزائر، مساء أمس، بزيارة فجائية لميناء الجزائر.

وحسب بيان لوزارة النقل، تم الوقوف على مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة الأرصفة رقم 18-19-20-21. الموكلة لشركتي ميديتيرام(MEDITRAM) وكوسيدار (COSIDER)..

حيث أسدى سعيود تعليماته بضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال، والعمل بنظام (3×8) مع تدعيم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، قصد الانتهاء منها في الآجال المحددة.

كما أبدى الوزير إصراره على احترام السلامة والأمن، وتكثيف المراقبة الأمنية عند مداخل ومخارج الميناء. مشددا اللهجة مع مسيري الميناء من أجل إعادة الاعتبار لهذه المنشأة في القريب العاجل، متوعدا المتقاعسين بإجراءات ردعية.

وقام كذلك خلال الزيارة بمعاينة نهائي حاويات ميناء دبي العالمي(DP WORD)..

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