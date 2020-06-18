وزير النقل يأمر بالإسراع في إنجاز مشاريع قطاعه بالمدية

قام وزير النقل والأشغال العمومية، فاروق شيعلي، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية، اليوم الخميس.

وإطلع الوزير، رفقة والي الولاية، على سير المشاريع المبرمجة، والتي شارفت على الإنتهاء ما سيمكن من دخولها حيز الخدمة، الأمر الذي من شأنه فك العزلة عن المنطقة وإعطاء دفع للحركية التجارية والاقتصادية بالولاية.

وتفقد الوزير، مركز المراقبة والقيادة “pcc”، المتواجد بالمقطع الرابط بين شفة بالبليدة والبرواقية بالمدية.

هذا الأخير الذي يتم من خلاله التحكم والمراقبة والمتابعة المستمر.

ووقف شيعلي، على جاهزية المركز الذي تم تدعيمه بالوسائل التكنولوجية الحديثة لمراقبة حركية المركبات، ومستعملي الطريق.

أين أمر الوزير بتفعيل الدور الرقابي للتخفيف من حدة حوادث المرور، ومختلف الظواهر السلبية والمناورات الخطيره لاسيما على مستوى النفق.

بالإضافة إلى معاينة أشغال الإنجاز المتبقية للجسر الحديدي الرابط بين منطقة حوش المسعودي والمدخل الشمالي لمدينة المدية، على مسافة 07 كلم.

أين أمر الوزير بضرورة الإسراع في أشغال الإنجاز، واستلامه قبل الدخول الاجتماعي المقبل مع مراعاة المواصفات التقنية وتسليمه السريع، لضمان دخوله حيز الخدمة.

سيما مع الأهمية البالغة التي يكتسيها في فك العزلة، وضمان سيرورة الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي بالمنطقة.

وصرح الوزير بخصوص المشروع الذي أسند لشركة جزائرية، ويتعلق الأمر بالشركة الجزائرية للجسور والمنشآت الفنية “sapta”، أن له أبعادا استراتيجية هامة، سيما مع تموقعه كهمزة وصل، ما سيمكن من بعث الحركية التجارية بالمنطقة.

كما عاين الوزير، أشغال إنجاز الطريق الإجتنابي شمال مدينة المدية بمنطقة الشراشرية، حيث تم رفع جميع التحفظات المسجلة في المشروع مع مراعاة مختلف الشبكات الحيوية وإخضاعه لدراسات مسبقة.