وزير النقل يأمر بتجسيد مشروع خط السكة الحديدية بين خنشلة وعين البيضاء في أقرب الآجال

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

وجاء هذا الإجتماع، تبعا لإجتماع الحكومة الذي انعقد بولاية خنشلة أمس الأحد، والذي سمح برفع التجميد على عملية انجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء على طول 50 كلم.

وحسب بيان للوزارة، أسدى الوزير تعليمات صارمة للتكفل الأمثل بهذا المشروع. وكذا اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل تجسيده في اقرب الآجال الممكنة.

كما دعا الوزير، مدير الوكالة، بإعداد ملف كامل حول هذا المشروع والإسراع في برمجته للدراسة، لما له من تداعيات على فك العزلة على هذه الولاية. وخلق ديناميكية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

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الوزير الأول: إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة وعين البيضاء

هذا وأعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس الأحد، عن إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة وعين البيضاء بولاية أم البواقي على مسافة 50 كم.

وفي بيان للوزارة الأولى، كشف بن عبد الرحمن، عن إنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط الـمحمل بأولاد رشاش على مسافة 18 كم.

كما سيتم إعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلا على مستوى الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 35 كم.

وقال بن عبد الرحمن، أنه يتم حاليا دراسة وإنجاز منشأة فنية على الطريق البلدي رقم 07 بواد شعبة المالح.

وفيما يخص محطات معالجة المياه، الصرف الصحي بششار، إنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببابار.

بالإضافة إلى تجديد وتوسيع شبكات التزويد بالـماء الشروب عبر الولاية وزيادة سعة التخزين. كما سيتم حاليا دراسة ومتابعة وإنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب لـمدينة خنشلة. ودراسة وإنجاز منطقة نشاط في باغاي 2، وإعادة تأهيل وإنجاز 4 مناطق نشاط في بلديات الـمحمل وعين الطويلة ومتوسة وششار.

وأضاف الوزير، أن 5 مناطق صغيرة للنشاط “10 هكتارات لكل منها”، مخصصّة لاستقبال الشباب حاملي الـمشاريع، تحت الدراسة حاليا من أجل إنجازها.

كما ستُنفذ البرامج حصريا بواسطة أداة الإنجاز الوطنية وسيمتد على مدى السنوات 2021 و2022 و2023.

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