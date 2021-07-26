وزير النقل يأمر بتسليم المحطة الجوية الدولية بوهران قبل نهاية السنة

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور عدد من إطارات الوزارة ومؤسسة تسيير مطارات وهران، للوقوف على وضعية ونسبة تقدم الأشغال في مشروع المحطة الدولية الجديدة لمطار أحمد بن بلة الدولي ومختلف المنشات التابعة لها.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير في البداية، لعرض قدمه المشرفون على المشروع، والذي تضمن عدد من النقاط الخاصة بمدى تقدم الأشغال وتجهيز المحطة الدولية الجديدة.

وبعد الوقوف على كل المشاكل التي تعترض السير الحسن لعملية الإنجاز، أسدى الوزير توصيات صارمة لتسليم المشروع في أجله المحدد قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد الوزير على أهمية هذه المنشأة التي تلعب دورا محوريا في تنمية الولاية وغرب البلاد بصفة عامة، خاصة أنها تدخل ضمن المشاريع الرئيسية المبرمجة لإنجاح التظاهرة الرياضية التي تحتضنها الجزائر والمتمثلة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران صائفة 2022.