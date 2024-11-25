وزير النقل يأمر بتكثيف الخرجات الميدانية

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، أمس الأحد، بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقيا بحضور إطارات الإدارة المركزية، ومسيري المجمعات والمؤسسات القطاعية، أين أمر بتكثيف الخرجات الميدانية.

وحسب بيان للوزارة، إغتنم الوزير الفرصة للتذكير بالتحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع الحيوي وضرورة النهوض به. وفق إستراتجية وورقة طريق محكمة نحو عصرنته وترقية أداءه بإعتباره قطاع خدماتي بإمتياز. وكذا عصب التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

ودعا الوزير كافة الإطارات والمسيرين إلى تكاتف الجهود، وبذل المزيد، والعمل بالتنسيق قصد تحقيق الأهداف المسطرة.

كما أمر الوزير، بتكثيف الخرجات الميدانية، وفي الختام تمنى التوفيق للجميع في أداء مهامهم للرقي بهذا القطاع.