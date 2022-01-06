وزير النقل يؤكد على التحضير الجيد لإطلاق الخط البحري مع موريتانيا

أكد وزير النقل عيسى بكاي اليوم الخميس، على ضرورة مراعاة كل الجوانب التنظيمية و اللوجيستية لإنجاح عملية فتح الخط البحري بين الجزائر وموريتانيا.

وفي بيان للوزارة، فقد ترأس بكاي اجتماعا مع اطارات الوزارة، للدراسة و التحضير لفتح الخط البحري بين الجزائر و موريتانيا في أقرب الآجال، نظرا لأهميته في تكثيف و رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين.

ويأتي هذا حسب ذات البيان، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتمثلة في فتح خط بحري بين الجزائر و جمهورية موريتانيا.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة مراعاة كل الجوانب التنظيمية و اللوجيستية و تخصيص جميع الإمكانيات المادية و البشرية لإنجاح هذه العملية.

وهذا نظرا للطلب المسجل من طرف المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في ولوج هذه السوق الواعدة.

كما دعا بكاي إلى العمل بالتنسيق بين جميع المؤسسات القطاعية المختصة في مجال النقل. والإعتماد على خبرتها و علاقاتها لإستقطاب المتعاملين الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى موريتانيا.

و مختلف دول غرب إفريقيا عن طريق توفير قواعد لوجيستية، ووسائل نقل وخدمات في المستوى لضمان الجدوى الاقتصادية و الديمومة.

وهذا ما سيساهم دون شك في إرساء ديناميكية إقتصادية بين البلدين ومع باقي دول الجوار الإفريقي.

للإشارة، فقد عرف الاجتماع حضور الرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري “GATMA” و المدراء العامون للشركات الوطنية للملاحة البحرية شمال و متوسط “CNAN NORD”.

و “CNAN MED” و الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك “LOGITRANS”.

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