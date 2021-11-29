وزير النقل يبحث مع السفير الإيطالي سبل تعزيز التعاون الثنائي

إستقبل وزير النقل عيسى بكاي اليوم الاثنين، سفير جمهورية ايطاليا بالجزائر جيوفاني بوغلييسي بمقر الوزارة .

وحسب بيان الوزارة، فقد تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء سبل وفرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل. لاسيما في مجال تطوير البنية القاعدية للسكك الحديدية و مشاريع الميترو و الترمواي.

وفي هذا الإطار عرض الوزير الإطار العام لبرنامج عمل الحكومة في قطاع النقل.

كما أبرز وزير النقل حجم المجهودات المبذولة لاسيما في مجال النقل الجوي، البحري و البري.

وفي هذا السياق، عبر السفير عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل، خاصة في مجال النقل البحري.

وذلك من خلال دراسة إمكانية فتح خط بحري لنقل المسافرين بين البلدين، انطلاقا من مدينة عنابة بإتجاه أحد المدن البحرية الرئيسية بإيطاليا.

ويدخل هذا في إطار تنفيذ اتفاق النقل البحري المبرم بين البلدين بتاريخ 14 نوفمبر 2012 بالجزائر.

دراسة إمكانية إستغلال رحلات تجارية لنقل البضائع بين البلدين

وفي مجال النقل الجوي، فقد أبدى السفير الايطالي رغبة بلاده في دراسة إمكانية إستغلال رحلات تجارية لنقل البضائع بين البلدين. وذلك بموجب اتفاق التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي الموقع بين البلدين في 22 جانفي 2013 بالجزائر.

من جهته، نوه الوزير بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين لاسيما في قطاع النقل.

كما ذكر الوزير بإرادة الحكومة الجزائرية في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف أنماط النقل. لاسيما في قطاع النقل البحري من خلال تطوير مجال إصلاح و بناء السفن، خاصة السفن المتعلقة بالنزهة.

وأبرز الوزير في هذا السياق، أهمية إستغلال القدرات الوطنية التي تتوفر عليها الجزائر من خلال عمل الشركة الوطنية لبناء و إصلاح السفن “ERENAV” المعول عليها لعصرنة هذا النشاط الإستراتجي مع إمكانية دراسة إقامة شراكة ثنائية مع الجانب الايطالي الذي يمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال.

وفي الأخير، تم الإتفاق على مواصلة عقد اللقاءات الثنائية لأجل الدفع بعلاقات التعاون لما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين.