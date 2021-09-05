وزير النقل يبدي ارتياحه لوتيرة الأشغال بميناء النزهة “الصابلات”

ترأس وزير النقل عيسى بكاي اليوم الأحد، إجتماعا بمقر الوزارة لفريق العمل المكلف بأشغال تهيئة ميناء النزهة “الصابلات” .

ويتكون هذا الفريق من ممثلي وزارة النقل والمدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد البحري والنزهة وكل من مدير النقل ومدير الأشغال العمومية ومدير ديوان التسلية والترفيه لولاية الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فقد قدم هذا الفريق خلاصة العمل المنجز تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر، حيث تم عرض نسبة تقدم الأشغال بالميناء ومختلف التجهيزات الضرورية لدخوله حيز الخدمة، على غرار الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب والإنارة والمواقف العمومية ومختلف البنايات الخاصة بالمصالح المعنية كأجهزة الأمن والحماية المدنية وخفر السواحل، وكذا المنشآت الخاصة بمؤسسات التسيير والمستثمرين.

وفي هذا الشأن، عبر الوزير عن إرتياحه للوتيرة المسجلة على مستوى الأشغال والتهيئة، مثمنا المجهودات المبذولة من طرف ولاية الجزائر لتطوير هذا الميناء ومختلف النشاطات المرتبطة به من بواخر ومطاعم عائمة.

كما أكد الوزير على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لمثل هذه الإنجازات التي من شأنها أن تكون متنفسا للساكنة ونقطة إستقطاب للسواح وتساهم في تحسين وترقية الجزائر كوجهة سياحية.

وفي ختام اللقاء، تقرر تنظيم إجتماعات كل نهاية أسبوع بين جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بالمشروع للمتابعة والتنسيق قصد إتمام كل الأشغال في أحسن الآجال.