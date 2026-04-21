وزير النقل يتباحث تعزيز التعاون في الشحن الجوي والبحري مع التشاد

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، وزيرة النقل التشادية فاطمة كوكوني وداي، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية-التشادية المشتركة، بحضور الأمين العام وإطارات مركزية عن الجانبين.

وخلال هذا اللقاء، تباحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في مجالات النقل. خاصة الشحن الجوي والبحري، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من التجربة الجزائرية. في تطوير هذا القطاع الحيوي.

