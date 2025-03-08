وزير النقل يترأس إجتماعا تنسيقيا ويتناول هذه القضايا

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، بمقر الوزارة، إجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأنماط النقل البري، البحري، والجوي.

وحسب بيان للوزارة، تم التطرق إلى عدة قضايا، منها ضمان تزويد المناطق الجنوبية بالوقود بالتنسيق المحكم بين مجمع لوجيترانس ونفطال.

وكذا الوقوف على مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة المصاعد الهوائية بكل من عنابة، الجزائر، وقسنطينة، وضمان تسليمها في الآجال المحددة.

كما تم التطرق إلى نتائج الزيارات الميدانية الفجائية للموانئ التجارة الستة لمعاينة مدى تطبيق نظام العمل 24/24ساعة على مدار أيام الأسبوع.

ووضع برنامج خاص لمتابعة مدى تقدم أشغال إصلاح السفن وتسريع وتيرتها. وتأمين رحلات طيران الحج من طرف الشركات الوطنية.

وفي الختام، ذكر الوزير إطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه من أجل تنفيذ كافة تعليماته. في إطار توصيات السلطات العليا للبلاد لبلوغ الأهداف المسطرة.