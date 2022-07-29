وزير النقل يترأس إجتماع للإطلاع على البوابة الرقمية الخاصة بالخدمات الإلكترونية 

ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الخميس، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و مختلف المجمعات و المؤسسات تحت الوصاية و خبراء و مهندسين في هذا المجال.

وخصص هذا الإجتماع للإطلاع على البوابة الرقمية الخاصة بالخدمات الإلكترونية على مستوى الوزارة.

وتم تقديم في البداية عرض من طرف ممثلي مديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة والأرشيف على مستوى الوزارة3

كما تطرق إلى محتوى البوابة المتضمن 56 إجراء إلكتروني متوزع بين نشاطات النقل البحري، البري و الجوي.

وفي ختام الاجتماع، أسدى الوزير للمختصين والتقنيين الحاضرين توجيهات متعلقة بإعادة النظر في الجوانب الأمنية للبوابة.

وإتخاذ الإجراءات الضرورية لمتابعة وحماية هذه البوابة ومختلف نظمها من الهجمات السيبرانية.

وذلك تنفيذا لتعليمات الحكومة في هذا الشأن، مشيدا بالجانب التقني للبوابة الذي يبقى محل تطوير دائم عن طريق إدراج أنشطة أخرى تلبي حاجيات المتعاملين و المواطنين على حد سواء.