وزير النقل يترأس اجتماعا حول مشروع ترامواي مستغانم

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الإثنين، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة وممثلي المؤسسات والشركات المكلفة بإنجاز ومتابعة مشروع “ترامواي” مستغانم.

وجاء هذا الإجتماع، في إطار متابعة المشاريع القطاعية خاصة النقل الموجه “ترامواي-ميترو- المصاعد الهوائية” التي هي قيد الإنجاز.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الاجتماع إلى مدى تقدم نسبة الأشغال، وكذا الإنشغالات والعراقيل التي يواجهها هذا المشروع الحيوي، وذلك من أجل إيجاد حلول كفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وإتمامها قبل نهاية السنة الجارية، ومباشرة المرحلة الثانية المتعلقة بمختلف التجارب التقنية والديناميكية، وتوظيف وتكوين اليد العاملة المتخصصة لدخول مرحلة الإستغلال في الآجال المحددة.

وأعطى الوزير تعليمات صارمة من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع العراقيل، سواء ما تعلق بالجانب المالي أو التقني و اللوجيستي، نظرا لأهمية المشروع على الصعيد التنموي و مساهمته في تحسين وترقية خدمات النقل الجماعي في الولاية.