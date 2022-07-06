وزير النقل يترأس اجتماعا لإعادة هيكلة الشركة الوطنية للملاحة البحرية

ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الأربعاء، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري.

والذي خصص للإطلاع على العرض المحين الخاص ببرنامج ومخطط إعادة هيكلة الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال ومتوسط (CNAN NORD) و (CNAN MED).

وتضمن هذا العرض، الرؤية المستقبلية وورقة الطريق المنتهجة لإعادة هيكلة الشركة الوطنية للملاحة البحرية، بناء على معايير عملية تسمح بإعادة بعث نشاط النقل البحري للبضائع.

بالإضافة الى تحقيق التوازن المالي و الإنطلاق لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى إعتماد نمط تسيير عصري وناجع لهذه الشركات مع التفكير في مقاربة جديدة ذات أبعاد تنموية.

وذلك من خلال دعم وتكثيف نشاط أسطولنا البحري وتوسيع رقعة تدخله إلى أقصى الحدود، مع ضرورة التكفل بالجانب البشري ودعمه بتكوين عصري يتماشى والتحديات الراهنة و المستقبلية.