وزير النقل يتفقد المؤسسة المكلفة بتسيير المنصة الرقمية للمجمع المينائي (APCS)

قام وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، بزيارة عمل وتفقد إلى المؤسسة المكلفة بتسيير المنصة الرقمية للمجمع المينائي ( APCS ) Algerian Port Community System التابعة لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT).

وحسب بيان وزارة النقل، فقد طاف الوزير بأرجاء ومكاتب المؤسسة، كما عاين هيكلها التنظيمي الذي اعتبره مثاليا.

وأكد الوزير أن هذه المؤسسة لها دور رائد في رقمنة جميع العمليات اللوجيستية في مختلف المبادلات التجارية انطلاقا من الموانئ التجارية الجزائرية.

وفي ختام الزيارة، أكد الوزير أن الهدف من هذه المنصة هو تحسين مختلف الخدمات المينائية مع تقليص مدة عبور البضائع و التكاليف المتعلقة بها.

كما شكر الطاقم الشاب العامل بالمؤسسة على المجهودات المبذولة من طرفهم والمجسدة في إعداد الأرضية الرقمية لحجز تذاكر للمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين حاثا اياهم لبذل المزيد.