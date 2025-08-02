وزير النقل يتفقد المركز الحدودي الطالب العربي في الوادي

تفقد وزير النقل، سعيد سعيود، رفقة المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، المركز الحدودي البري “الطالب العربي” بولاية الوادي، والذي يُعد نقطة عبور حيوية مع الجمهورية التونسية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة الوزير بالولاية، حيث استمع خلالها إلى عرض مفصل حول مشاريع التهيئة والتوسعة في المركز. مع التأكيد على دوره في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة النقل بين البلدين.

كما تفقد سعيود مكتب صرف المنحة السياحية، وشدد على ضرورة تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين. مع تبسيط الإجراءات لضمان التكفل الأمثل بالمواطنين.

وقدم إطارات الجمارك معلومات تقنية وإحصائيات حول المشاريع الجارية والنظام المعلوماتي الجديد. بالإضافة إلى حصيلة المسافرين والمركبات خلال النصف الأول من العام.

وفي ختام الزيارة، دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح العاملة في المعبر. مؤكداً على أهمية دوره في خدمة الحركة التجارية والإقليمية.