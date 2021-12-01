وزير النقل يتفقد سفينة طارق بن زياد ويعطي تعليمات بالإسراع في أشغال الصيانة

قام وزير النقل عيسى بكاي، بزيارة فجائية الى ميناء الجزائر للوقوف على وضعية السفينة “طارق بن زياد”. التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي دخلت حيز الإستغلال سنة 1995.

وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة، مختلف المرافق والتجهيزات على متن السفينة المتوقفة عن العمل منذ شهر ماي من السنة الجاري. بسبب بعض النقائص التقنية وإنتهاء صلاحية الشهادات الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة الضرورية لعودة نشاطها.

كما أعطى بكاي تعليمات للإسراع في إتمام جميع عمليات الصيانة وتأهيل سفينة طارق بن زياد وتجديد شهاداتها. بما يسمح بإعادة إستغلالها تجاريا في أقرب الآجال وتدعيم أسطول النقل البحري للمسافرين.

وقدم طاقم السفينة خصائصها وقيمتها التجارية والمشاكل التي تعاني منها، مما يتطلب خضوعها لتفتيشات وتدقيقات بهدف تجديد هذه الشهادات. التي تعتبر وثائق ملزمة على متن السفينة.

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إستقبل أمس وزير النقل عيسى بكاي ، سفير جمهورية ايطاليا بالجزائر جيوفاني بوغلييسي بمقر الوزارة .

وحسب بيان الوزارة، فقد تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء سبل وفرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل. لاسيما في مجال تطوير البنية القاعدية للسكك الحديدية و مشاريع الميترو و الترمواي.

وفي هذا الإطار عرض الوزير الإطار العام لبرنامج عمل الحكومة في قطاع النقل.

كما أبرز وزير النقل حجم المجهودات المبذولة لاسيما في مجال النقل الجوي، البحري و البري.

وفي هذا السياق، عبر السفير عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل، خاصة في مجال النقل البحري.

وذلك من خلال دراسة إمكانية فتح خط بحري لنقل المسافرين بين البلدين، انطلاقا من مدينة عنابة بإتجاه أحد المدن البحرية الرئيسية بإيطاليا.

ويدخل هذا في إطار تنفيذ اتفاق النقل البحري المبرم بين البلدين بتاريخ 14 نوفمبر 2012 بالجزائر.

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