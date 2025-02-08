وزير النقل يتفقد عددا من المشاريع والمنشآت بالبليدة

حل وزير النقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم السبت، بولاية البليدة، في زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع والمنشآت القطاعية بالولاية.

وحسب وزارة النقل، كان والي ولاية البليدة إبراهيم أوشان، في استقبال الوزير على مستوى مقر الولاية. حيث جرت مراسم الاستقبال بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالإضافة إلى السادة أعضاء المجلس الأعلى للشباب.

يشار أن هذه الزيارة تأتي من أجل الوقوف على عدد من المشاريع والمنشآت القطاعية بالولاية.

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