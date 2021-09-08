وزير النقل يتفقد في عنابة الشركة الوطنية لبناء مواد ومعدات السكك الحديدية “فيروفيال”

قام وزير النقل عيسى بكاي اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية للشركة الوطنية لبناء مواد ومعدات السكك الحديدية “فيروفيال” بولاية عنابة.

وكان الوزير برفقة كل من وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان.

ووقف الوفد الوزاري على مختلف ورشات وتخصصات المؤسسة التي تعتبر من الممونين الرئيسيين لقطاع النقل وخاصة معدات السكك الحديدية و الحاويات و تجهيزات الموانئ ومختلف نشاطات الصيانة والتصليح، إذ تعتبر شريك هاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF) ومؤسسة ميترو الجزائر.

وفي هذا الإطار، أكد وزير النقل على ضرورة التنسيق بين جميع القطاعات وإستغلال كل القدرات المحلية من مؤسسات صناعية ومخابر البحث العلمي ومكاتب الدراسات كدعامة أساسية وركيزة هامة تساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، وتحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج عن طريق إستقطاب الرأسمال الوطني في مختلف الإستثمارات الحيوية.

كما دعا الوزير كل المتعاملين الصناعيين ونظرائهم من قطاع النقل إلى بحث سبل و آفاق الشراكة المتاحة لإستغلال جميع القدرات والخبرات و الإمكانيات الوطنية المتوفرة، كقاعدة أساسية لتطوير جميع القطاعات، ومحرك فعلي لتحقيق كل الأهداف المسطرة صوب تنمية مستدامة.