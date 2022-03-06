وزير النقل يتفقد قاعدة الصيانة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية
قام وزير النقل عيسى بكاي اليوم الأحد، رفقة المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بزيارة تفقد إلى قاعدة الصيانة التابعة للمؤسسة على مستوى مطار هواري بومدين الدولي.
وحسب بيان الوزارة، فقد وقف الوزير على مختلف الورشات المخصصة لتصليح وصيانة الطائرات لاسيما المستودعات الكبرى و أقسام التخزين و قطع الغيار، وكذا المخبر الخاص بتجارب المحركات الذي يعد مكسبا تقنيا هاما نظرا للتجهيزات المتطورة التي يتوفر عليها.
وخلال الزيارة، أشاد الوزير بالمقومات المهنية والتقنية التي يعول عليها لتكون قطبا قاريا وجهويا في مجال صيانة الطائرات، مؤكدا على توفير جميع الظروف والإمكانيات البشرية والمادية لخلق ديناميكية في هذا المجال على الصعيد المحلي والإقليمي.
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أكد وزير النقل عيسى بكاي، أن التوجه الى النقل الجماعي يعتبر حلا للتقليل من الازدحام المروري.
وقال بكاي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، “ليس لنا حل في تقليل الازدحام المروري إلا عبر التوجه الى النقل الجماعي على غرار الترامواي”.
كما أضاف الوزير:” أعلم أن الولايات الكبرى تعاني من ازدحام مروري خانق. والحل على غرار ولاية ورقلة العمل على التوجه الى النقل الجماعي بدل النقل الفردي”.
بالمقابل أوضح الوزير، أن هناك 24 محطة مبرمجة لميترو الأنفاق، انطلاقا من ساحة الشهداء، باب الواد، شوفالي، دالي براهيم. للتقليل من الازدحام المروري بالعاصمة.
الى جانب ذلك، أضاف بكاي أن شركة طاحكوت التي كانت مخصصة للنقل الجماعي، خُصص منها أكثر من 2000 حافلة للنقل الجامعي، والأخرى هي قيد الدراسة لتحديد مكان وضعها.
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تنصيب عدد من المكلفين بالدراسات والتلخيص والمفتشين المركزيين بوزارة النقل
تنصيب عدد من المكلفين بالدراسات والتلخيص والمفتشين المركزيين بوزارة النقل
كما أشرف وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الإثنين، وبحضور إطارات من الوزارة، على تنصيب عدد من المكلفين بالدراسات
و التلخيص و المفتشين المركزيين و المدراء المركزيين على مستوى الوزارة.
وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، فقد ثمن بكاي هذه الخطوة، معتبرا إياها إضافة نوعية لهياكل الوزارة خاصة بما يتميز به هؤلاء الإطارات
من كفاءات و خبرة طويلة في قطاع النقل.
وخلال عملية التنصيب، ذكر الوزير، بخارطة الطريق ومخطط العمل المسطر في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف الوزارة
سعيا لضمان تنفيذ الإلتزامات التي تضمنها البرنامج القطاعي للحكومة.
وفي هذا الشأن، وجه الوزير تعليمات صارمة للإطارات بضرورة التكفل بجميع الملفات و معالجتها في أسرع الآجال بما يضمن خدمة عمومية
في مستوى تطلعات المواطنين و الإستجابة لمتطلباتهم و إنشغالاتهم.
وفي الأخير، دعا الوزير كافة الإطارات إلى بذل كل المجهودات والعمل بالتنسيق قصد تحقيق الأهداف المرجوة.
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