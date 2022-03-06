وزير النقل يتفقد قاعدة الصيانة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

قام وزير النقل عيسى بكاي اليوم الأحد، رفقة المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بزيارة تفقد إلى قاعدة الصيانة التابعة للمؤسسة على مستوى مطار هواري بومدين الدولي.

وحسب بيان الوزارة، فقد وقف الوزير على مختلف الورشات المخصصة لتصليح وصيانة الطائرات لاسيما المستودعات الكبرى و أقسام التخزين و قطع الغيار، وكذا المخبر الخاص بتجارب المحركات الذي يعد مكسبا تقنيا هاما نظرا للتجهيزات المتطورة التي يتوفر عليها.

وخلال الزيارة، أشاد الوزير بالمقومات المهنية والتقنية التي يعول عليها لتكون قطبا قاريا وجهويا في مجال صيانة الطائرات، مؤكدا على توفير جميع الظروف والإمكانيات البشرية والمادية لخلق ديناميكية في هذا المجال على الصعيد المحلي والإقليمي.

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