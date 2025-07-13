وزير النقل يتفقد محطة القطار بزرالدة ويأمر بتحسين ظروف الاستقبال

قام وزير النقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم الاحد 13 جويلية 2025، بزيارة فجائية إلى محطة القطار بزرالدة .

وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمنشآت قطاع النقل.

وحسب بيان وزارة النقل، فقد قام الوزير بجولة تفقدية داخل مختلف مرافق المحطة، للاطلاع على ظروف الاستغلال، ونوعية الخدمات المقدمة للمسافرين.

وخلال هذه الزيارة، أسدى الوزير جملة من التعليمات تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال، تعزيز التنظيم الداخلي، وتقديم خدمة عمومية نوعية تليق بتطلعات المواطنين.