وزير النقل يتفقد مطار أحمد بن بلة الدولي

تفقد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، ووالي ولاية وهران، والوفد المرافق لهم، مطار أحمد بن بلة الدولي الذي يتنقل عبره 5790 حاجا من ولايات وهران، معسكر، تيارت، مستغانم، غليزان، البيض، وسعيدة، من أجل الوقوف على مدى جاهزيته لإستقبال المسافرين بموسمي الحج والإصطياف.

ويأتي هذا في ختام الزيارة العمل والتفقد الذي قادته إلى وهران.

وحسب بيان وزارة النقل، فقد عاين زهانة محطة المسافرين الدولية، ومدى الإستعداد لموسم الإصطياف الذي يعرف حركية كبيرة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، وتم الإستماع لشروحات حول المشاريع التي هي قيد الإنجاز خلال هذه السنة من أجل تهيئة بعض المنشآت بالمطار، فأمر بالإسراع في الإنتهاء من دراسة إعادة تأهيل محطة المسافرين للحج والعمرة والخطوط الداخلية، وأسدى تعليماته الصارمة من أجل الإنتهاء من أشغال المشاريع المرتبطة بالأمن والسلامة بالمطار، وكان له هناك لقاء تنسيقي مع اللجنة المحلية الأمنية.

و قد دعا وزير النقل جميع المتدخلين والفاعلين، إلى العمل بالتنسيق المتواصل ووضع جميع الإمكانيات والوسائل للتكفل الأمثل بالمسافرين، وأصر على ضرورة توفير جميع شروط الراحة للمواطنين خاصة حجاجنا الميامين، وكذا أفراد جاليتنا الذين يتوافدون بأعداد كبيرة خلال الفترة الصيفية لقضاء عطلتهم بين ذويهم، وهذا بالعمل على تقليص مدة المعالجة وساعات الإنتظار.