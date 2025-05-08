وزير النقل يتفقد مطار هواري بومدين تحسبا لأوّل رحلة للحجاج الميامين يوم السبت

قام وزير النقل، السعيد سعيود رفقة المدير العام للامن الوطني والوفد المرافق لهما بزيارة عمل وتفقد لمطار هواري بومدين الدولي.

واستهل الوزير الزيارة، بمعاينة الرواق الخاص بالحجاج، حيث اطلع على مدى جاهزيته تحسبا لانطلاق أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة يوم 10 ماي 2025. وأعرب عن ارتياحه لمستوى التنظيم والتجهيز الذي يضمن راحة حجاجنا الميامين وتسهيل إجراءات سفرهم.

أما في المحطة الثانية من الزيارة قام الوزير بالاشراف على الوضع حيز الخدمة قاعدة الحياة الخاصة بشرطة الحدود على مستوى مطار هواري بومدين الدولي. وذلك بعد خضوعها لأعمال اعادة تهيئة. وذلك من أجل تحسين ظروف عمل أفراد شرطة الحدود وتعزيز جاهزيتهم لضمان أمن وسلامة المطار.

كما قام الوزير بجولة في مختلف مرافق القاعدة، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات المتوفرة. وحث على ضرورة توفير كل سبل الراحة لأفراد الأمن.