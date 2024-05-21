وزير النقل يتفقد ميناء الجزائر

قام وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، رفقة المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، وإطارات من الوزارة، أمسية اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، بزيارة تفقد لميناء الجزائر.

ويأتي هذا في إطار التحضيرات لموسم إصطياف 2024، وتعزيزا لضمان نقل المسافرين في أحسن الضروف عبر النقل البحري، سيما أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وحسب بيان الوزارة، فقد عاين زهانة المحطة البحرية القديمة، وأسدى تعليماته بإعادة تهيئة المدخل والشبابيك وكذا الواجهة حتى تعطي نظرة اكثر جمالية.

كما تفقد الوزير خلال هذه الزيارة قاعة إنتظار المسافرين.

هذا وقام بمعاينة باخرة برج باجي مختار التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، من حيث الإستقبال والتوجيه، المطعم ، غرف النوم ، قاعة الجلوس، إلى غرفة القيادة، وخلال لقائه بطاقمها طالب برفع جودة الخدمات وإحترام الأمن والسلامة والنظافة، وهذا لإستقطاب أكبر عدد من المسافرين بتوفيرهم خدمات ترقى لمستوى تطلعاتهم، وإعطاء نظرة جديدة عن النقل البحري الجزائري، والعمل الصارم الهادف لتقليص ساعات معالجة الركاب والأمتعة.