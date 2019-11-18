وزير النقل يتوعد المؤسسات المتقاعسة في إنجاز المشاريع من النعامة

توعد وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة الشركات المتقاعسة في إنجاز المشاريع الموكلة لها، بفسخ العقود التي تربطها بالوزارة.

وشدد الوزير، يوم الأحد، من ولاية النعامة على ضرورة تسليم مشروع خط السكة الحديدية مشرية-البيض ووضعه حيز التشغيل قبل نهاية سنة 2020.

وأمر الوزير أثناء معاينته لمشروع الخط الممتد لمسافة 135 كلم في اليوم الأول من زيارته التفقدية للولاية بتسريع وتيرة الأشغال.

وإنطلق المشروع سنة 2013 ويسجل حاليا نسبة تقدم لا تتجاوز 51%، ما دفع كورابة للتأكيد على ضرورة “تسليم هذا الخط ووضعه حيز الإستغلال قبل نهاية السنة المقبلة”.

وأشار الوزير إلى أنّ “المشروع ذو أهمية كبيرة بالنسبة لمواطني المنطقة والجهة بأكملها كما لديه طابع استعجالي”.

مضيفًا: “المشروع يجري بوتيرة بطيئة تستدعي إعادة النظر في إنعاش ورشاته”.

وتابع متوعّدًا: “إذا تطلب الأمر فسخ الصفقات مع المؤسسات المتقاعسة والمتابعة الصارمة ومضاعفة وتيرة الأشغال”.