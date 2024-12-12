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الوطني

وزير النقل: يجب محاسبة شركات النقل الحضري للخواص.. مستعد للتحاور معهم

بقلم أمينة داودي
وزير النقل: يجب محاسبة شركات النقل الحضري للخواص.. مستعد للتحاور معهم
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شدّد وزير النقل السعيد سعيود على ضرورة محاسبة شركات النقل الحضري للخواص.

وأضاف وزير النقل، أن الدولة تحاسب فقط الشركات العمومية ، لكن القطاع الخاص “واحد ما يتكلم عليه”.

وأكد الوزير إستعداده للتحاور مع ممثلي القطاع الخاص وفق شروط معينة و ليس بالشروط التي يريدون فرضها على الدولة. مشيرا في سياق ذي صلة، إلى أن مدراء النقل على مستوى الولايات لا يقومون بالواجب كما يجب.

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