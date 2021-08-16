وزير النقل يجتمع بمسؤولي مؤسسات النقل البحري ويؤكد على إيجاد حلول للبواخر المتوقفة

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، أمس الأحد إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة ومسؤولي ومسيري مؤسسات النقل البحري بمختلف فروعها (GATMA-SERPORT-CNAN NORD-CNAN MED)

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي. والتدابير الرامية إلى رفع قدرات الأسطول الوطني في مجال النقل البحري، وترقية حصة المؤسسات الوطنية في نشاطات التصدير والاستيراد عبر الموانيء الجزائرية.

وأوضح البيان، أن الإجتماع تطرق إلى عدد من النقاط المتعلقة بأداء هذه المؤسسات و وضعيتها المالية والاقتصادية والتقنية،. أين عرض القائمون على تسيير المؤسسات الناشطة في المجال البحري جملة من الصعوبات التي يواجهونها. خاصة على الصعيد المالي والتنظيمي والتجاري وكذا المشاكل التقنية التي تعرفها بعض البواخر والتي أدت إلى توقف نشاطها.

وأكد الوزير على ضرورة إعادة النظر في منهجية تسيير هذه المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع التجاري. والإسراع في إيجاد حلول ناجعة لإعادة بعثها وإنقاذها من شبح الإفلاس عبر إدخال أنماط تسير جديدة وعصرية من شأنها خلق ديناميكية تنافسية تؤدي إلى التحكم في تكاليف النقل واستقطاب حصة أكبر من السوق الوطنية و الدولية خاصة بعد استلام عدد من البواخر الجديدة.

كما أعطى الوزير توجيهات صارمة بضرورة إيجاد حلول للبواخر المتوقفة في أقرب الآجال. كما دعا القائمين على تسيير هذه المؤسسات إلى التنسيق فيما بينهم للحفاظ على هذه المكاسب الاقتصادية الهامة. والتي تعد القاطرة الأساسية في إستراتيجية الدولة لترقية التجارة الخارجية و تنويع الاقتصاد الوطني. بإعتبار قطاع النقل بصفة عامة والنقل البحري على وجه الخصوص عصب التنمية المستدامة.