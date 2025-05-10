وزير النقل يحل ببجاية لمعاينة مشاريع قطاعه

حل وزير النقل، سعيود السعيد، صباح اليوم السبت، بولاية بجاية رفقة المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش.

حيث سيقوم وزير النقل خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية بجاية، بمعاينة العديد من المشاريع الهامة. لهذا القطاع في الولاية.

وكان في استقبال الوزير، كمال الدين كربوش، والي ولاية بجاية، الذي كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء اللجنة الأمنية ، أعضاء البرلمان بغرفتيه، الأمين العام للولاية، رئيس دائرة بجاية بالنيابة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بجاية، مدير النقل و السلطات المحلية.

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