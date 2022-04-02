وزير النقل يدرس وضعية موانئ الصيد ويؤكد

أكد وزير النقل عبد الله منجي، اليوم السبت استعداد قطاعه للعمل ضمن مخطط و إستراتيجية مشتركة مع قطاع الصيد البحري من خلال وضع خارطة طريق موحدة.

ويأتي هذا حسب بيان للوزارة، بإشراك جميع الفاعلين من إدارة و مؤسسات عمومية و متعاملين إقتصاديين و مهنيين وشركاء إجتماعيين،

مع مراعاة جميع الجوانب القانونية و التنظيمية المؤطرة لجميع النشاطات داخل الموانئ لتحسين ظروف و سيرورة العمل فيها.

وفي هذا السياق، ترأس وزير النقل منجي عبد الله، مناصفةً مع وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، اليوم السبت بمقر وزارة النقل،

إجتماعا بحضور إطارات من الوزارتين. تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرامية إلى ترقية نشاط الصيد البحري وتطويره، وتنظيم هذه الشعبة.

كما خصص موضوع هذا الاجتماع التقني، لتدارس وضعية موانئ الصيد و نمط تسييرها و آفاق تطوير أداءها

بما يتماشى مع متطلبات المهنيين و تطلعات المتعاملين الاقتصاديين.

وهذا للوصول إلى الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية لتثمين دور موانئ الصيد و رفع إنتاج البلاد من الثروة السمكية و المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

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