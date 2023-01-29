وزير النقل يدشّن خط السكة الحديدية الرابط بين “فرندة وسعيدة”

أشرف وزير النقل كمال بلجود، اليوم الأحد، على تدشين خط السكك الحديدية الرابط بين فرندة وسعيدة على امتداد مسافة 120 كيلومترا.

ووضع وزير النقل حيز الخدمة خط السكة الحديدية “فرندة – عين كرمس – سعيدة” على مسافة 120 كلم. وأتى الإنجاز في إطار استكمال خط السكة الحديدية العابر للهضاب العليا.

وفي محطة القطار ببلدية فرندة، قام الوزير، و الوفد المرافق له، بتدشين محطة السكة الحديدية و وضع رسميا حيز الخدمة خط السكة الحديدية الرابط بين فرندة – عين كرمس – سعيدة. الذي يمتد على مسافة 120 كلم.

كما أشرف الوزير والوفد المرافق له على تدشين محطة القطار الجديدة ببلدية عين كرمس. التي تتواجد على نفس مسار الخط الذي تم إطلاقه خلال هذه الزيارة. كما واصل وزير النقل، و الوفد المرافق له، الرحلة على متن القطار إلى محطة سعيدة.