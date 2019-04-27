وزير النقل يدعو إلى التقيد التام بقواعد الشفافية في تخطيط النفقات العمومية وتنفيذها

دعا وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، الى التقيد التام بقواعد الشفافية في تخطيط النفقات العمومية وتنفيذها، وفقا لما ينص عليه التشريع و التنظيم المعمول بهما.

وخلال اجتماع تنظيمي وتقييمي مع مدراء الأشغال العمومية و مدراء النقل للولايات، اليوم السبت، طالب كورابة بضمان المتابعة والمراقبة الدائمة لسير عمليات الإنجاز، من خلال الحضور الدائم على مستوى الورشات.

كما دعا لبذل المزيد من الجهود وتسخير القدرات المادية والبشرية لإنجاز وصيانة الطرقات وتطوير منشآت، و وسائل النقل، لتحسين الخدمة العمومية للمواطن.

و شدد الوزير على ضرورة تجنيد هذه الإطارات في الميدان للمتابعة و المراقبة المستمرة والميدانية لأشغال الإنجاز ، على ان يكون لها القدرة و الصلاحية لاتخاذ القرارات الفورية بخصوص أي وضعية من شأنها أن تعيق تقدم الأشغال.

من جانب آخر، أعلن كورابة عن قرار وضع آلية على مستوى الوزارة، تتكفل بالمتابعة المستمرة لمدى نجاعة التدابير المتخذة.

كما أعطى تعليمات بضرورة إعطاء نفس القدر من الاهتمام لصيانة كل منشآت وهياكل النقل، خاصا بالذكر المحطات الجوية و البحرية و البرية لنقل المسافرين تحسبا لموسم الاصطياف.