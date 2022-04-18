وزير النقل يدعو إلى تحضير دليل لأمن الطيران المدني ونظم تأمين المطارات

أكد وزير النقل منجي عبد الله اليوم الإثنين، على ضرورة تحسين أداء المخططات الأمنية و نظم تأمين المطارات وعصرنتها بما يتماشى ومختلف المعايير و الإتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وحسب بيان لوزارة النقل فقد ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، أشغال إجتماع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. بحضور إطارات من الوزارة ومدراء مؤسسات تسيير المطارات الوطنية و مدراء شركات الطيران. بالإضافة كذلك إلى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية. وكذا المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة للجمارك.

وأشار البيان، إلى أنه تم تقديم عروض حول مخططات و نظم تأمين المطارات و مختلف النقائص التي تسجلها. كما تم تقديم جملة من المقترحات الرامية إلى رفع مستويات الأمن و السلامة داخل هذه المنشآت الحيوية.

كما أكد وزير النقل في سياق ذي صلة، على ضرورة التنسيق بين جميع الفاعلين لتحسين أداء هذه المخططات الأمنية وعصرنتها. بما يتماشى و مختلف المعايير و الإتفاقيات الدولية في هذا المجال. وجعلها أكثر نجاعة من خلال تفعيل دور اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية وبشكل دوري. بغرض التقييم والتدقيق لتدارك النقائص المسجلة.

كما دعا الوزير، جميع الأطراف إلى تحضير دليل لأمن الطيران المدني من خلال مقترحات عملياتية مدروسة و بخلفية ميدانية. مع مراجعة شاملة لمختلف النصوص القانونية و التنظيمية المؤطرة لهذا المجال. حيث نوّه وزير النقل بأهمية تكوين العامل البشري ومنحه جميع الإمكانيات التنظيمية و التقنية التي تجعله العنصر الفعال في مجال الأمن و السلامة داخل مختلف المنشآت القطاعية.