وزير النقل يدعو إلى تعميم الخدمات الإلكترونية على مجمل المحطات البرية

دعا وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، إلى تعمي الخدمات الإلكترونية على مجمل المحطات البرية المسيرة من طرف مؤسسة “سوقرال”، لما توفره من أريحية.

وخلال زيارة العمل التي قادت الوزير إلى ولاية الأغواط، زار الوزير رفقة والي ولاية الأغواط، فضيل ضويفي، والوفد المرافق لهما. المحطة البرية لنقل المسافرين المجاهد بن مبارك الطاهر، والتي دخلت حيز الخدمة في 03 مارس 2019. حيث يتمثل نشاط الوحدة في الخدمات التي تقدمها للمسافرين من نقل وتوفير الأرصفة الخاصة بالخطوط وكذا السهر على توفير مختلف الخدمات.

وأوضح بيان للوزارة، أنه تم خلال الزيارة عرض باقة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها مؤسسة “سوقرال”. المتمثلة في تطبيق “محطتي” للحجز و الدفع ومختلف المعلومات المتعلقة بالرحلات ومسار الخطوط.

حيث دعا الوزير محمد الحبيب زهانة، إلى تعميم هذه الخدمات العصرية، على مجمل المحطات البرية المسيرة من طرف مؤسسة “سوقرال”، لما توفره من أريحية في إقتناء التذاكر و التحصل على المعلومة بنقرة واحدة.

كما شدد المسؤول الأول عن قطاع النقل، على ضرورة التكفل الأمثل بالمواطنين والسهر على راحتهم.

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