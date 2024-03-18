وزير النقل يدعو إلى توحيد البطاقة الإلكترونية بين مؤسستي “ايتوزا” و”سيترام”

دعا وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، إلى توحيد البطاقة الإلكترونية بين مؤسستي “ايتوزا” و”سيترام”.

وخلال تفقد وزير النقل والوفد المرافق له، مقر مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية سطيف. في إطار زيارة عمل للولاية، استمع إلى عرض قُدم من قبل المدير العام للمؤسسة. أين قدّم تقريراً مفصلاً عن المؤسسة و ما تقدمه من خدمات.

كما عرض باقة الخدمات الاكترونية التي تم إطلاقها، من بينها البطاقة الالكترونية المجانية لذوي الإحتياجات الخاصة. والتي دعا الوزير إلى الاتصال بمؤسسة سيترام لتوحيد البطاقة الإلكترونية بين المؤسستين و الإسراع بالعمل بها.

وكشف الوزير بعد الإطلاع على مرافق المؤسسة وحضيرتها، على ضرورة دعمها بالحافلات قريبا حتى تتمكن من تغطية خطوط جديدة وتقدم خدمة ترقى إلى تطلعات المواطنين.

وأسدى زهانة جملة من التعليمات خلال تنقله إلى مقر مديرية النقل، تمحورت حول تحسين الخدمات والتكفل بالمتعاملين، مع الاعتماد على الرقمنة وتخفيض مدة دراسة الملفات، والاستماع إلى انشغالاتهم، قصد تقريب الإدارة من المواطن.

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