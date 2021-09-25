وزير النقل يدعو إلى مراجعة شاملة لأسعار تذاكر الرحلات الداخلية نحو الجنوب

ترأس وزير النقل عيسى بكاي يوم الخميس، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها.

وحسب بيان الوزارة، فقد خصص الاجتماع إلى دراسة مخطط عمل ادارة الشركة الخاص بنوعية الخدمات المقدمة لزبائنها وسبل تحسينها، عن طريق جملة من التدابير التي تمس جميع هياكل وأقسام المؤسسة ابتداء من توفير المقاعد وحسن استقبال الزبائن و احترام التوقيت مرورا بنظافة المحيط و الطائرة وأمن الأسطول الجوي و المسافرين وتكوين عمال و مسيري الشركة.

ولدى تدخلاته للتعليق على خطة العمل المعروضة ألح الوزير على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لجميع الجوانب وعدم إهمال التفاصيل للوصول بشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى مصاف الشركات الكبرى وركز في هذا السياق على العمل على خلق فروع متخصصة في مختلف مجالات تدخلها، كالتكوين من أجل تسيير عصري يتماشى و التطورات الهائلة المسجلة في هذا المجال و الخدمات على الأرض و النظافة من أجل تنويع النشاطات وخلق مصادر دخل أخرى وتوظيف أنجع للعامل البشري مع إمتصاص الفائض المسجل على مستوى العدد الإجمالي للعمال.

كما أمر الوزير بإعادة النظر في تسيير مختلف البنى القاعدية التابعة للمؤسسة مثل الوكالات التجارية المنتشرة عبر التراب الوطني العملياتية و المقدرة ب 82 وكالة، عن طريق تحيين نشاطها وإستغلالها في مجالات جديدة بأكثر مردودية إقتصادية، خاصة أن الخدمات الالكترونية والرقمنة قد عوضت الجانب التجاري الكلاسيكي الذي يتطلب تنقل الزبون إلى الوكالة، وهذا ما سيقتصد الكثير من المصاريف على المؤسسة، ويساهم في تنويع مداخيلها.

ودعا الوزير إلى مراجعة شاملة لأسعار التذاكر خاصة الرحلات الداخلية نحو الجنوب لتشجيع السياحة الصحراوية التي تعول عليها الحكومة في تنويع الاقتصاد و مصادر الدخل للخزينة العمومية.

ومن جانب اخر ، طالب الوزير القائمين على المؤسسة بتحضير ملف متكامل عن إمكانية مرور الحقائب و المسافرين القادمين من خارج الوطن و المتوجهين عبر الخطوط الجوية إلى داخل التراب الوطني مباشرة الى المطار الداخلي دون حاجة إلى الخروج.

وفي الأخير، شدد الوزير على ضرورة تحضير خطة عمل مع تدابير واليات ملموسة وبإطار زمني محدد الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد وبالتشاور مع الشريك الاجتماعي في الخيارات الاسترتيجية المستقبلية.، بحيث يكون التغيير الأكبر من داخل الشركة وبناء على مقدراتها الذاتية بالدرجة الأولى.