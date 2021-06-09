وزير النقل يدعو المتعاملين إلى إرجاع الحاويات لملاك السفن في “أسرع وقت”

شدد وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، بتعليمات للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بضرورة إرجاع الحاويات لمُلاك السفن الأجانب بـ”أسرع وقت ممكن”. وهذا –يضيف وزير النقل- لتجنب دفع تكاليف إضافية بالعملة الصعبة.

وأوضح وزير النقل، والأشغال العمومية، أن إرجاع الحاويات، يسمح لهم باستخدامها في نقل السلع من جديد. مشيرا إلى أن التأخر في إرجاع الحاويات يؤدي إلى مشاكل ودفع تكاليف إضافية لمُلاك السفن الأجانب. إذ إن كل يوم من التأخير –يقول الوزير- يكلف البلاد مبالغ هامة بالدينار والعملة الصعبة.

وحث ناصري المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، العموميين والخواص، إلى اللجوء “إن أمكن”، لمؤسسات النقل البحري الوطنية بهدف تقليل التكاليف بالعملة الصعبة. وهذا –يضيف وزير الأشغال العمومية-، في إطار عمليات الاستيراد والتصدير.

وأكد وزير الأشغال العمومية والنقل أن “الجزائر تتطلع كثيرا إلى تحقيق رقم أكبر بفضل استثمارات أخرى في القطاع”. مشيرا من جهة أخرى إلى نشاط التصدير الذي سيعرف، -حسبه-، “ازدهارا في الأشهر والسنوات القادمة”.