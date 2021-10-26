وزير النقل يدعو  شركات كوريا الجنوبية للإستثمار وتطوير النقل في الجزائر

إستقبل وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر كيم تشانغ مو.

أين كان هذا الأخير مرفوقا بالمكلف بالشؤون الاقتصادية على مستوى السفارة السيد شان جي مين.

وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء سبل وفرص تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية كوريا الجنوبية في مجال النقل.

وفي هذا الخصوص، عرض الوزير سياسة تطوير قطاع النقل وفقا لمخطط عمل الحكومة داعيا الشركات والمتعاملين الكوريين للاستثمار في مختلف أنماط النقل والمساهمة في تطويره بنقل تجربتهم الرائدة إلى الجزائر.

هذا ونوه السفير بمستوى العلاقات بين البلدين خاصة في قطاع النقل، مذكرا بالإنجازات والمشاريع التي تشرف عليها الشركات الكورية الجنوبية بالجزائر.

كما استعرض تجربة بلاده في معالجة مشكل الإزدحام المروري عن طريق نظم معلوماتية ومنشآت فنية على غرار مواقف السيارات الذكية.

وأكد الوزير على إطلاعه ومتابعته لنشاط هذه الشركات، وثمن المجهودات المبذولة من طرفها لتنفيذ إلتزاماتها التعاقدية.

وفي الأخير، دعا السفير الوزير إلى زيارة جمهورية كوريا الجنوبية للإطلاع عن قرب على تجربة بلاده في مجال النقل.